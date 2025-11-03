Фото: полиция

Смертельная авария произошла на днях в городе Буча по улице Новое шоссе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь в направлении перекрестка с Депутатской улицей, не справился с управлением и столкнулся с авто Fiat 500, который остановился для совершения поворота.

В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Пассажир получил травмы, его госпитализировали в больницу, где он, к сожалению, скончался в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

