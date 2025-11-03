Фото: поліція

Смертельна аварія сталася днями у місті Буча по вулиці Нове шосе

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мотоцикла Kawasaki, рухаючись у напрямку перехрестя з вулицею Депутатська, не впорався з керуванням та зіткнувся з авто Fiat 500, який зупинився для здійснення повороту.

Внаслідок ДТП 32-річний водій мотоцикла помер на місці. Пасажир отримав травми, його госпіталізували до лікарні, де він, на жаль, помер у реанімації.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

