Фото: ГСЧС

Пожар произошел утром 28 октября в селе Малая Ольшанка в Белоцерковском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Победы в складском помещении недействующей птицефермы площадью 120 кв.м. горели деревянные угли, а также кровля здания.

Пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.