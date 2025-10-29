На Київщині сталася пожежа на птахофермі
Пожежа сталася вранці 28 жовтня в селі Мала Вільшанка в Білоцерківському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Перемоги в складському приміщенні недіючої птахоферми площею 120 кв.м. горіло дерев'яне вугілля, а також покрівля будівлі.
Пожежу ліквідували. Причина її виникнення встановлюється.
Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.
