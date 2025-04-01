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Правоохоронці викрили аферистів з Харкова. Вони пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох громадян у шахрайстві. Вони "виліковували та знімали порчі", заробляючи на довірливих людях.

Шахраями виявилися безробітний 56-річний житель Харкова і його знайомі. Він також залучив до "бізнеса" ще двох знайомих - чоловіка 59 років та 49-річну жінку.

"Бізнесмени" організували надання послуг "дистанційного цілительства" через популярну телепередачу. Їхні спільники представлялись "ясновидцями" під вигаданими іменами. Наприклад, "Стефанія", "Марго", "Асія" тощо.

Зокрема, шахраї ошукали українців, серед яких важкохворі люди та їхні родичі. Загалом аферисти обманули людей на майже 3 мільйони гривень. Ці гроші вони потім розподіляли між собою.

"Трьох підозрюваних взято під варту на строк 60 днів. Організатору суд визначив розмір застави у сумі 908 400 грн, його двом спільникам – 454 200 гривень", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали про новий спосіб афери. Шахраї стали пропонувати в соцмережах роботу. Вони обіцяють гроші за прості завдання, але в результаті вони просто виманюють гроші громадян.