Фото: Нацполіція

Аферист створив акаунти в соціальних мережах, видаючи себе за "цілителя".

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисник пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів. Свої "послуги" він оцінив від 400 до 4 500 гривень. Точна ціна залежала від складності завдання.

28-річний Киянин прикидався "мольфаром". Він займався нібито пошуком безвісти зниклих осіб, ритуалами зціленням тощо. Проте після того, як довірливі люди платили йому, він припиняв будь-яке спілкування в соцмережах та блокував їх.

"Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили аферистів, які пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів". Вони "виліковували та знімали порчі", заробляючи на довірливих людях.