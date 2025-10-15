11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 11:55

У Києві викрили псевдоцілителя, який продавав ритуали родичам зниклих безвісти

15 жовтня 2025, 11:55
Фото: Нацполіція
Аферист створив акаунти в соціальних мережах, видаючи себе за "цілителя".

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисник пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів. Свої "послуги" він оцінив від 400 до 4 500 гривень. Точна ціна залежала від складності завдання.

28-річний Киянин прикидався "мольфаром". Він займався нібито пошуком безвісти зниклих осіб, ритуалами зціленням тощо. Проте після того, як довірливі люди платили йому, він припиняв будь-яке спілкування в соцмережах та блокував їх.

"Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили аферистів, які пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів". Вони "виліковували та знімали порчі", заробляючи на довірливих людях.

аферист шахраї Київська область
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
