21:10  14 жовтня
В Одесі люди мітингують проти Труханова
20:45  14 жовтня
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
16:51  14 жовтня
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
14 жовтня 2025, 21:45

На Київщині аферисти вкрали гроші в інтернет-магазину

14 жовтня 2025, 21:45
Фото: Нацполіція
На Київщині викрили аферистів, які заволоділи грошима інтернет-магазину. Вони зробили це за допомогою зламаних банківських карток

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зловмисники організували шахрайську схеми. Вони використали зламані іноземні банківські картки. Без відома власників вони здійснювали оплату товарів і подарункових сертифікатів на маркетплейсі відомого інтернет-магазину косметики та парфумерії.

Потім придбані товари та сертифікати аферисти продавали через онлайн-платформу, отримуючи незаконний прибуток. Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили хакера з Вінниччини, який викрадав дані користувачів із США та Канади. 31-річний чоловік створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.

