В Киевской области загорелся жилой дом: есть погибший
Инцидент произошел 12 октября в селе Большая Снитинка. Мужчина сообщил о том, что дом по соседству загорелся.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Спасатели потушили пламя. Известно, что в момент пожара внутри находился 54-летний мужчина. К сожалению, он погиб. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления.
"Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят работники ГСЧС. Следователи Фастовского управления полиции приступили к досудебному расследованию (ч. 2 ст. 270 УКУ)", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области. Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября.
