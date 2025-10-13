Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 12 октября в селе Большая Снитинка. Мужчина сообщил о том, что дом по соседству загорелся.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Спасатели потушили пламя. Известно, что в момент пожара внутри находился 54-летний мужчина. К сожалению, он погиб. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления.

"Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят работники ГСЧС. Следователи Фастовского управления полиции приступили к досудебному расследованию (ч. 2 ст. 270 УКУ)", - сообщили в полиции.

