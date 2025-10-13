Фото: Нацполіція

Інцидент стався 12 жовтня в селі Велика Снітинка. Чоловік повідомив про те, що будинок по сусідству загорівся

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Рятувальники загасили полум'я. Відомо, що в момент пожежі всередині був 54-річний чоловік. На жаль, він загинув. Попередньо, причиною загоряння могла стати несправність пічного опалення.

"Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники ДСНС. Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліція розслідує загибель батька і двох дітей у пожежі на Київщині. Трагедія сталася в селі Проців Бориспільського району у ніч на 5 жовтня.