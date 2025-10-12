16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
12 жовтня 2025, 14:03

На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК

12 жовтня 2025, 14:03
Фото: ілюстративне
Унаслідок нового обстрілу енергетичної інфраструктури постраждали двоє працівників, які виконували свої службові обов’язки

Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

У Київській області російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За його словами, унаслідок чергової атаки на підстанцію в Бориспільському районі постраждали двоє працівників енергетичної компанії ДТЕК. Обох чоловіків із пораненнями доправили до місцевої лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Попередньо відомо, що один із енергетиків отримав уламкові поранення голови, грудної клітки, рук і ніг. У другого – травма вуха та численні садна. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Калашник наголосив, що ворог не припиняє цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру регіону, намагаючись дестабілізувати роботу системи електропостачання. Усі аварійні служби працюють на місці, деталі події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, внаслідок нічних атак дронів на Харківщині постраждали п’ятеро людей, серед яких 12-річна дівчинка. Удари припали на кілька районів області, пошкодивши навчальні заклади, житлові будинки та автомобілі.

