11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 19:25

На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево

08 жовтня 2025, 19:25
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП, під час якої водій Daewoo Nexia врізався у дерево і загинув на місці

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Бориспільському районі Київщини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Інцидент трапився на автодорозі між містом Переяслав та селом Шевченкове. За попередніми даними, 39-річний водій автомобіля Daewoo Nexia рухався в напрямку Переяслава, коли раптово втратив керування. Машина виїхала на праве узбіччя та врізалася у дерево.

Внаслідок аварії водій загинув на місці події. На місце прибули правоохоронці, які почали огляд місця події та фіксацію обставин ДТП. Поліцейські відзначають, що наявність дорожніх умов, стан покриття та швидкість руху будуть перевірятися під час слідства.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило загибель людини. Наразі триває збір доказів та свідчень для встановлення точної причини аварії.

Нагадаємо, на Вінниччині сталася смертельна ДТП, у якій загинули троє людей, ще троє отримали травми. Поліція з’ясовує обставини зіткнення двох легковиків.

