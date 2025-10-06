Фото: поліція

Трагедія сталася в селі Проців Бориспільського району у ніч на 5 жовтня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час пожежі в приватному будинку загинули троє людей: 37-річний чоловік та його двоє дітей 7 і 8 років.

Причини займання встановлюють експерти.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей).

Поліція закликає мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки, аби уникнути трагедій.

Нагадаємо, повідомлення про займання у селі Проців надійшло до ДСНС о 02:42. Рятувальники ліквідували пожежу о 05:53.