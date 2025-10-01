Фото: ілюстративне

Через обстріли в Славутичі тимчасово зупинилося електропостачання на критично важливому об’єкті Чорнобильської АЕС

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Через обстріли в Київській області на енергетичних об’єктах у Славутичі сталася тимчасова відсутність електропостачання на Чорнобильській АЕС.

Внаслідок стрибків напруги без електрики опинився Новий безпечний конфайнмент – ключовий об’єкт, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок та запобігає потраплянню радіоактивних матеріалів у довкілля. Його стабільна робота критично важлива для безпеки регіону.

Фахівці станції вже приступили до робіт з відновлення електропостачання. Вони перевіряють обладнання та проводять усі необхідні заходи, щоб забезпечити безпечну роботу конфайнменту.

Міністерство енергетики наголошує на важливості контролю енергетичної інфраструктури в регіоні та закликає до посилення безпеки об’єктів атомної енергетики.

Раніше повідомлялося, українські військові завдали серйозного удару по російській артилерії на Запоріжжі та Луганщині. Сили безпілотних систем знищили кілька північнокорейських САУ "Коксан", здатних вести вогонь на надзвичайно великі відстані.