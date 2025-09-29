На Київщині судитимуть депутата, який п’яним збив підлітка на мотоциклі
До суду передали справу депутата однієї з місцевих рад Обухівського району, який наїхав на неповнолітнього мотоцикліста, керуючи автомобілем у стані сп’яніння
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, водій-депутат не стежив за дорогою та, не зменшивши швидкість, наїхав на мотоцикл, яким керував підліток. Хлопець зупинився на перехресті, щоб пропустити зустрічний транспорт, увімкнувши сигнал повороту. У результаті зіткнення він отримав травми середньої тяжкості.
Суд призначив розгляд справи по суті та обрав для обвинуваченого запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Депутату загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, аварія сталася 27 липня цього року у місті Кагарлик на Обухівщині.
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
29 вересня 2025, 16:20На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
29 вересня 2025, 16:15На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
29 вересня 2025, 15:30Мікроавтобус із сюрпризом: на кордоні з Польщею виявили майже 200 iPhone, захованих у колесі
29 вересня 2025, 15:13ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 14:52На Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
29 вересня 2025, 14:41Хотіла купити дрова: у Харкові жінка стала жертвою шахрая
29 вересня 2025, 14:35На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: троє людей у лікарні
29 вересня 2025, 14:27Новий шанс на життя: у Харкові за підтримки міжнародних партнерів запрацювала сучасна протезна лабораторія
29 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі блоги »