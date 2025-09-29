Фото: поліція

До суду передали справу депутата однієї з місцевих рад Обухівського району, який наїхав на неповнолітнього мотоцикліста, керуючи автомобілем у стані сп’яніння

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, водій-депутат не стежив за дорогою та, не зменшивши швидкість, наїхав на мотоцикл, яким керував підліток. Хлопець зупинився на перехресті, щоб пропустити зустрічний транспорт, увімкнувши сигнал повороту. У результаті зіткнення він отримав травми середньої тяжкості.

Суд призначив розгляд справи по суті та обрав для обвинуваченого запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Депутату загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, аварія сталася 27 липня цього року у місті Кагарлик на Обухівщині.