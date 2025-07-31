Фото: Нацполиция

На Киевщине произошла авария с легковушкой и мотоциклистом. Оказалось, что за рулем авто был депутат

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла на Обуховщине. 50-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость и столкнулся с мотоциклом Lifan LF, который находился впереди и остановился на Т-образном перекрестке, чтобы повернуть налево.

В результате аварии 16-летний мотоциклист получил травмы. Его госпитализировали. Что касается водителя легковушки, у него в крови обнаружили алкоголь. Также известно, что он депутат одного из поселковых советов Обуховского района. Сейчас он был задержан.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили водителю автомобиля о подозрении (ч. 2 ст. 286-1 УКУ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Полтавской области водитель Mercedes сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу. В результате аварии получили травмы 17-летний парень и 39-летняя женщина.