Фото: поліція

ДТП сталася на трасі Київ–Овруч неподалік селища Іванків на Вишгородщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мікроавтобуса Renault Master, рухаючись у бік столиці, не впорався з керуванням на повороті та виїхав на узбіччя, де врізався в металевий відбійник – він наскрізь проштрикнув машину.

Від отриманих травм 37-річний водій загинув на місці. Його 33-річний пасажир дістав травми, йому надали медичну допомогу.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

