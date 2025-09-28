Борщагівка під Києвом: після масованої атаки РФ одна з вулиць повністю зруйнована
Уночі російські війська завдали потужного удару по Борщагівці – передмістю Києва
Про це інформує RegioNews з посиланням на місцеві телеграм-канали.
За словами очевидців, після вибухів тут виникли масштабні пожежі, а одна з вулиць майже повністю зруйнована.
Рятувальники гасять вогонь і розбирають завали.
Інформацію про кількість постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюють.
Мешканців просять залишатися в укриттях і не наближатися до місць прильотів, поки тривають роботи служб.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакує Україну дронами "Шахед". Однією з цілей обстрілу є Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо відомо про 6 постраждалих.
