На Київщині у Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерхівці
У вівторок, 23 вересня, опівдні в Білій Церкві на проспекті Незалежності сталася пожежа в дев’ятиповерховому будинку
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Займання виникло в квартирі на пʼятому поверсі. На місце виїхали рятувальники двох пожежних частин міста. Вони евакуювали 10 мешканців під’їзду та врятували собаку з оселі, де виникла пожежа.
Вогонь загасили. До ліквідації пожежі залучались 11 рятувальників і 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, 16 вересня на Київщині під час пожежі у приватному будинку загинула жінка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.
