Фото: ДСНС

У вівторок, 23 вересня, опівдні в Білій Церкві на проспекті Незалежності сталася пожежа в дев’ятиповерховому будинку

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло в квартирі на пʼятому поверсі. На місце виїхали рятувальники двох пожежних частин міста. Вони евакуювали 10 мешканців під’їзду та врятували собаку з оселі, де виникла пожежа.

Вогонь загасили. До ліквідації пожежі залучались 11 рятувальників і 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, 16 вересня на Київщині під час пожежі у приватному будинку загинула жінка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.