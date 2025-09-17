12:42  17 вересня
17 вересня 2025, 15:06

На Київщині аварія за участі довгомірного вантажного авто паралізувала трасу Київ – Чоп: що відомо

17 вересня 2025, 15:06
Фото: Патрульна поліція Київської області
Через аварію на трасі Київ – Чоп ускладнено рух транспорту, водіям радять враховувати затори та планувати маршрут заздалегідь

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.

У Бучанському районі Київської області на 29-му кілометрі автодороги Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Подія трапилася в межах села Мрія. Внаслідок аварії рух транспорту на цій ділянці значно ускладнений.

За повідомленням поліції, у напрямку столиці машини змушені рухатися узбіччям, а в бік Житомира рух можливий лише однією смугою та також частково узбіччям. Це створює затори й уповільнює пересування автомобілів.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати ситуацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Наразі поліцейські працюють на місці події, аби врегулювати рух та встановити всі обставини аварії.

Раніше повідомлялося, у Рівному водій BMW на нерегульованому переході збив жінку з собакою, внаслідок чого обидва загинули.

