Під Києвом "Шахед" влучив у склад: чорний дим видно над столицею
Поблизу Києва пролунали вибухи внаслідок атаки дронами-камікадзе. Один із "Шахедів", за попередніми даними, влучив у логістичний центр "Епіцентру"
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
Після удару над районом піднявся густий чорний дим, який видно з різних куточків столиці.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російські війська щонайменше десять разів обстріляли Запоріжжя, попередньо із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". За попередніми даними, загинув чоловік, постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.
