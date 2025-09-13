13:24  13 вересня
На Хмельниччині двох чоловіків підозрюють у зґвалтування неповнолітньої
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
"Бізнес" на боєприпасах: житомирянина затримали після чергового продажу гранат
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували

13 вересня 2025, 12:48
Фото: Національна поліція
Днями у селищі Коцюбинське Бучанського району місцевий мешканець через конфлікт підпалив гараж, в якому перебували його власник та автомобіль

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим і 38-річним чоловіком виник конфлікт через раптову неприязнь. Причиною суперечки стало небажання потерпілого запалити цигарку для свого опонента, після чого той почав погрожувати фізичною розправою та навіть підпалом.

Щоб уникнути небезпеки, потерпілий сховався у своєму гаражі, де знаходився його автомобіль Volkswagen Polo. Зловмисник, знайшовши неподалік папір і підпалив дерев'яні двері гаража.

Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Вогнем пошкоджено приміщення гаража та автомобіль. Потерпілого госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Поліція затримала чоловіка на місці події.

Відкрито кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок. У результаті пожежі згоріли двері, вогонь частково пошкодив дерев'яні сходи. На щастя, обійшлося без жертв.

