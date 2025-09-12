Ілюстративне фото

У Київській області місцевого жителя визнали винним у державній зраді. Сам він визнав свою провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому 2025 року житель Київщини у забороненій в Україні російській соцмережі познайомився з представником російської розвідки. Протягом лютого-травня мешканець Бучі писав представнику РФ про розташування військової частини, наявність військової техніки та особового складу. Також він здійснював дорозвідку військового обʼєкту і відправляв уточнені дані.

Навесні 2025 року його затримали. На суді чоловік визнав свою провину. Він підтвердив, що також надсилав росіянам геодані про місця розташування військовослужбовців, військової техніки, а також місце перебування мобільної вогневої групи ДФТГ, яка збивала дрони.

Відомо, що чоловік працює комірником. Він у розлучені та має дитину, яка живе з колишньою дружиною в Польщі. Його засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше суд засудив вінничанина за держзраду через розповсюдження російської пропаганди. Його зв’язок із власником проросійського видання тривав понад вісім років.