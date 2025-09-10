Фото: полиция

Вечером 9 сентября в Борисполе местный житель устроил стрельбу прямо с балкона своей квартиры

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители задержали мужчину на месте, оружие изъяли.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Напомним, ранее Фастовский горрайонный суд избрал меру пресечения 53-летнему мужчине, который устроил смертельную стрельбу в Фастове на Киевщине. Продолжается досудебное расследование.