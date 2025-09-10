Фото: поліція

Увечері 9 вересня в Борисполі місцевий житель влаштував стрілянину просто з балкону своєї квартири

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік кілька разів вистрелив із пістолета.На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці, зброю вилучили.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.

Нагадаємо, раніше Фастівський міськрайонний суд обрав запобіжний захід 53-річному чоловіку, який влаштував смертельну стрілянину у Фастові на Київщині. Триває досудове розслідування.