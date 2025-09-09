Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за непогоды в Киевской области произошли масштабные аварии на электросетях. Энергетики работают над их устранением

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Отмечается, что уже возобновлена работа 39 линий 6–10 кВ, электроснабжение вернули в 48 тысяч домов.

На сегодняшний день в работе остаются 7 линий 10 кВ, около 11 тысяч абонентов все еще без света.

Больше всего отключений – в Бориспольском районе. Также продолжается устранение локальных повреждений на сетях, питающих жилые дома.

Жителей просят быть осторожными при обнаружении оборванных проводов не приближаться к ним и сообщать аварийные службы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются дожди. Во вторник, 9 сентября, в Украине в течение дня ожидается +22…+28 градусов.