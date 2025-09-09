11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
08:12  09 сентября
В Днепре столкнулись три автомобиля: пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
09 сентября 2025, 12:10

На Киевщине ликвидируют последствия непогоды – без света 11 тысяч абонентов

09 сентября 2025, 12:10
Иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за непогоды в Киевской области произошли масштабные аварии на электросетях. Энергетики работают над их устранением

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Отмечается, что уже возобновлена работа 39 линий 6–10 кВ, электроснабжение вернули в 48 тысяч домов.

На сегодняшний день в работе остаются 7 линий 10 кВ, около 11 тысяч абонентов все еще без света.

Больше всего отключений – в Бориспольском районе. Также продолжается устранение локальных повреждений на сетях, питающих жилые дома.

Жителей просят быть осторожными при обнаружении оборванных проводов не приближаться к ним и сообщать аварийные службы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются дожди. Во вторник, 9 сентября, в Украине в течение дня ожидается +22…+28 градусов.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
