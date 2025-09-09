На Київщині ліквідовують наслідки негоди – без світла 11 тисяч абонентів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через негоду в Київській області відбулися масштабні аварії на електромережах. Наразі енергетики працюють над їх усуненням

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зазначається, що вже відновлено роботу 39 ліній 6–10 кВ, електропостачання повернули в 48 тисяч домівок.

Станом на зараз в роботі залишаються 7 ліній 10 кВ, близько 11 тисяч абонентів усе ще без світла.

Найбільше відключень – у Бориспільському районі. Також триває усунення локальних пошкоджень на мережах, що живлять житлові будинки.

Мешканців просять бути обережними у разі виявлення обірваних дротів не наближатися до них і повідомляти аварійні служби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, найближчими днями в Україні очікуються дощі. У вівторок, 9 вересня, в Україні протягом дня очікується +22…+28 градусів.