На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
У місті Яготин на Бориспільщині сталася ДТП за участі трьох автівок
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням і врізався у Lanos, яким керував 30-річний місцевий житель. Від удару Lanos зіткнувся ще й з Nissan під керуванням 55-річного чоловіка.
Внаслідок аварії постраждали водій Hyundai, водій Nissan та двоє пасажирів цього авто – 28-річний чоловік і 23-річна жінка. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії.
Нагадаємо, 7 вересня у Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan. Від отриманих травм дві людини загинули на місці.
