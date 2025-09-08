Фото: поліція

У місті Яготин на Бориспільщині сталася ДТП за участі трьох автівок

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням і врізався у Lanos, яким керував 30-річний місцевий житель. Від удару Lanos зіткнувся ще й з Nissan під керуванням 55-річного чоловіка.

Внаслідок аварії постраждали водій Hyundai, водій Nissan та двоє пасажирів цього авто – 28-річний чоловік і 23-річна жінка. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії.

