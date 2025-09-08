Росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині: триває ліквідація наслідків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія здійснила масовану атаку один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передає RegioNews.

Як зазначили увідомстві, мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

"Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура – це не військові цілі.Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільніц інфраструктурі", – йдеться у повідомленні Міненерго.

Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.

Як відомо, за словами фахівці, росіяни змінили тактику завдання ударів по Україні, а також застосовують модернізоване озброєння.