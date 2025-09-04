Фото: поліція

Аварія сталася 3 вересня у Білій Церкві на перехресті вулиць Таращанська та Павліченко

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 25-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter, повертаючи ліворуч, не надала перевагу та зіткнулася з мотоциклом Kawasaki під керуванням 14-річного хлопця. Підліток їхав прямо у зустрічному напрямку.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

