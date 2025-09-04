На Київщині мікроавтобус протаранив мотоцикл: загинув 14-річний хлопець
Аварія сталася 3 вересня у Білій Церкві на перехресті вулиць Таращанська та Павліченко
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 25-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter, повертаючи ліворуч, не надала перевагу та зіткнулася з мотоциклом Kawasaki під керуванням 14-річного хлопця. Підліток їхав прямо у зустрічному напрямку.
Від отриманих травм хлопець загинув на місці.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вдень 3 вересня а Львівщині автомобіль з’їхав з дороги та врізався в опору мосту. Внаслідок ДТП постраждали жінка і 12-річний хлопчик.
