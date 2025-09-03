Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування

У лісовому масиві між селами Любимівка та Сичівка Вишгородського району Київської області грибник натрапив на небезпечну знахідку

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування, передає RegioNews.

Чоловік побачив серед опалого листя три іржаві предмети, схожі на боєприпаси, і повідомив про це рятувальників.

На місце виїхали фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Після обстеження вони встановили, що знайдені предмети є мінометними мінами калібру 82 міліметри. За попередніми даними, боєприпаси пролежали у землі ще з часів Другої світової війни.

Сапери обстежують місце небезпечної знахідки

Рятувальники наголошують, що навіть значна корозія не знижує небезпеки старих боєприпасів. Навпаки, вони можуть здетонувати від найменшого дотику. Сапери закликають громадян не торкатися подібних предметів, не намагатися їх переносити чи розбирати.

У випадку виявлення підозрілих речей спеціалісти рекомендують негайно телефонувати за номером "101" та чекати прибуття піротехнічної групи.

Раніше повідомлялося про інцидент в Ізмаїлі, де хлопець отримав поранення після підняття невідомого предмета. Постраждалого з численними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.