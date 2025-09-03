15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 21:13

На Київщині чоловік шукав гриби, а натрапив на небезпечну знахідку серед лісу

03 вересня 2025, 21:13
Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування
У лісовому масиві між селами Любимівка та Сичівка Вишгородського району Київської області грибник натрапив на небезпечну знахідку

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування, передає RegioNews.

Чоловік побачив серед опалого листя три іржаві предмети, схожі на боєприпаси, і повідомив про це рятувальників.

На місце виїхали фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Після обстеження вони встановили, що знайдені предмети є мінометними мінами калібру 82 міліметри. За попередніми даними, боєприпаси пролежали у землі ще з часів Другої світової війни.

Сапери обстежують місце небезпечної знахідки

Рятувальники наголошують, що навіть значна корозія не знижує небезпеки старих боєприпасів. Навпаки, вони можуть здетонувати від найменшого дотику. Сапери закликають громадян не торкатися подібних предметів, не намагатися їх переносити чи розбирати.

У випадку виявлення підозрілих речей спеціалісти рекомендують негайно телефонувати за номером "101" та чекати прибуття піротехнічної групи.

Раніше повідомлялося про інцидент в Ізмаїлі, де хлопець отримав поранення після підняття невідомого предмета. Постраждалого з численними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Київська область Вишгород грибы міна Друга світова Боєприпаси ДСНС
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
