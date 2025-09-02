Фото: поліція

ДТП сталася на вулиці Нове Шосе у Бучі Київської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Виїжджаючи з другорядної дороги, 37-річний водій Mitsubishi не пропустив мотоцикл Kawasaki під керуванням 29-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 1 вересня на трасі в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. Від отриманих травм один з водіїв помер у лікарні.