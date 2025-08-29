15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 17:15

На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо

29 серпня 2025, 17:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.

"Попри те, що будівельні роботи не були виконані в повному обсязі, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт за червень, вересень та жовтень 2023 року. На їх підставі товариству було перераховано бюджетні кошти у сумі понад 11 млн грн, з яких безпідставно отримано майже 3,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок таких дій державним інтересам завдано збитки на майже 3,7 млн грн.

Нагадаємо, на Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн. Вона організувала схему оформлення земельних ділянок на підставних осіб.

Київська область ДСНС прокуратура корупційна схема строительство
27 серпня 2025
