На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.

"Попри те, що будівельні роботи не були виконані в повному обсязі, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт за червень, вересень та жовтень 2023 року. На їх підставі товариству було перераховано бюджетні кошти у сумі понад 11 млн грн, з яких безпідставно отримано майже 3,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок таких дій державним інтересам завдано збитки на майже 3,7 млн грн.

