Фото: иллюстративное

10-месячная девочка умерла после госпитализации с высокой температурой и рвотой

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Белой Церкви мать обвиняет медиков в смерти своей 10-месячной дочери, сообщают местные СМИ.

Ребенка госпитализировали в Киевскую областную детскую больницу №2 с высокой температурой и рвотой. Врачи поставили диагноз ОРВИ. По словам матери, перед назначением капельниц не проводилось необходимых анализов. После начала лечения у ребенка появились подкожные пятна, а состояние резко ухудшилось.

Утром на следующий день девочку перевели в отделение реанимации. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

По факту смерти могут проводиться проверки, однако официальных комментариев от больницы или правоохранительных органов пока нет.

