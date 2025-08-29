13:37  29 августа
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 13:37

10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей

29 августа 2025, 13:37
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

10-месячная девочка умерла после госпитализации с высокой температурой и рвотой

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Белой Церкви мать обвиняет медиков в смерти своей 10-месячной дочери, сообщают местные СМИ.

Ребенка госпитализировали в Киевскую областную детскую больницу №2 с высокой температурой и рвотой. Врачи поставили диагноз ОРВИ. По словам матери, перед назначением капельниц не проводилось необходимых анализов. После начала лечения у ребенка появились подкожные пятна, а состояние резко ухудшилось.

Утром на следующий день девочку перевели в отделение реанимации. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

По факту смерти могут проводиться проверки, однако официальных комментариев от больницы или правоохранительных органов пока нет.

Ранее сообщалось, в Ровенской области утонул трехлетний мальчик во время отдыха. Правоохранители проводят расследование обстоятельств трагедии, произошедшей в селе Нетреба 27 августа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Белая Церковь смерть ребенка больница реанимация проверка халатность ОРВИ
Авария во Львовской области: 15-летний мотоциклист не разминулся с авто
27 августа 2025, 09:59
Нож в грудь: на Ровенщине конфликт между отцом и сыном закончился смертью
27 августа 2025, 07:57
Неожиданная находка в Белой Церкви: во время демонтажа дома мужчина обнаружил оружие
26 августа 2025, 17:53
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф
29 августа 2025, 14:17
Юрий Никитин рассказал, где живет и учится его дочь от Ольги Горбачевой
29 августа 2025, 13:59
В Киеве более 30 часов искали людей под завалами: 8 человек остаются пропавшими
29 августа 2025, 13:48
YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист
29 августа 2025, 13:13
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
29 августа 2025, 12:50
В Мукачево 12-летнюю девочку в состоянии опьянения нашли на крыше: мать оштрафовали
29 августа 2025, 12:42
На Житомирщине задержан мужчина за умышленное травмирование полицейского в июле
29 августа 2025, 12:32
Полиция задержала митингующих во время открытия военного кладбища в Мархаловке
29 августа 2025, 12:16
Президент Зеленский принял участие в церемонии открытия мемориального кладбища в Киевской области
29 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »