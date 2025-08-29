13:37  29 серпня
Фото: ілюстративне
10-місячна дівчинка померла після госпіталізації з високою температурою та блювотою

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Білій Церкві мати звинувачує медиків у смерті своєї 10-місячної доньки, повідомляють місцеві ЗМІ.

Дитину госпіталізували до Київської обласної дитячої лікарні №2 з високою температурою та блювотою. Лікарі поставили діагноз ГРВІ. За словами матері, перед призначенням крапельниць не проводили необхідних аналізів. Після початку лікування у дитини з’явилися підшкірні плями, а стан різко погіршився.

Вранці наступного дня дівчинку перевели до відділення реанімації. Незважаючи на зусилля медиків, дитина померла.

За фактом смерті наразі можуть проводитися перевірки, однак офіційних коментарів від лікарні або правоохоронних органів поки немає.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині втопився трирічний хлопчик під час відпочинку. Правоохоронці проводять розслідування обставин трагедії, яка сталася у селі Нетреба 27 серпня.

