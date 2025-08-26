18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 17:53

Неожиданная находка в Белой Церкви: во время демонтажа дома мужчина обнаружил оружие

26 августа 2025, 17:53
Фото: Национальная полиция Украины
Житель Белоцерковского района во время демонтажа старого дома нашел охотничье ружье

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Белоцерковском районе житель во время разборки старого дома наткнулся на охотничье гладкоствольное ружье. Мужчина сразу решил сообщить об этом правоохранителям и задекларировать оружие.

Полицейские офицеры Таращанской громады сопровождали его в разрешительную службу в городе Белая Церковь. Там мужчина официально оформил находку в соответствии с установленной процедурой.

В полиции напомнили, что в случае обнаружения оружия или боеприпасов необходимо обращаться в подразделения Национальной полиции Украины для их декларирования. Это позволяет избежать ответственности за хранение оружия без разрешения. При необходимости можно обращаться на спецлинию "102".

Напомним, Украина получила ракету "Фламинго", способную поражать цели в европейской части РФ и на западе Сибири. По оценкам экспертов, это новое вооружение может оказать значительное влияние на стратегический баланс в регионе.

