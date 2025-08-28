Київська область під ударом: є поранений, пошкоджено будинки
У ніч на 28 серпня ворог завдав масованого удару по Київській області, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети. Під обстріл потрапили мирні населені пункти регіону
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждала одна людина. У Фастівському районі 33-річний чоловік отримав різані рани грудної клітини та гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.
Наслідки вже зафіксовані у двох районах:
- Фастівський район: пошкоджено приватний будинок.
- Броварський район: пошкоджено приватний будинок та квартиру.
Наразі екстрені служби працюють на місцях.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України також зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Є загиблі та поранені.