Київська область під ударом: є поранений, пошкоджено будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 28 серпня ворог завдав масованого удару по Київській області, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети. Під обстріл потрапили мирні населені пункти регіону

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждала одна людина. У Фастівському районі 33-річний чоловік отримав різані рани грудної клітини та гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Наслідки вже зафіксовані у двох районах:

Фастівський район: пошкоджено приватний будинок.

Броварський район: пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Наразі екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України також зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Є загиблі та поранені.