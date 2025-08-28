00:30  28 серпня
28 серпня 2025, 07:10

Київська область під ударом: є поранений, пошкоджено будинки

28 серпня 2025, 07:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 28 серпня ворог завдав масованого удару по Київській області, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети. Під обстріл потрапили мирні населені пункти регіону

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждала одна людина. У Фастівському районі 33-річний чоловік отримав різані рани грудної клітини та гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Наслідки вже зафіксовані у двох районах:

  • Фастівський район: пошкоджено приватний будинок.
  • Броварський район: пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Наразі екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України також зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Є загиблі та поранені.

Київська область війна атака приватні будинки пошкодження російська армія
