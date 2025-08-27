Фото: Нацполіція

Аварія сталась на Фастівщині, на одній із вулиць в місті Боярка. Внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

33-річний водій моторолера Yamaha зіткнувся з 65-річним велосипедистом. Після цього мотоцикліст зіткнувся з автомобілями Volkswagen Jetta та Kia Rio, які рухалися в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій моторолера загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

