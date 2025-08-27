Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикл влетів у два автомобілі
Аварія сталась на Фастівщині, на одній із вулиць в місті Боярка. Внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
33-річний водій моторолера Yamaha зіткнувся з 65-річним велосипедистом. Після цього мотоцикліст зіткнувся з автомобілями Volkswagen Jetta та Kia Rio, які рухалися в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій моторолера загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Подолі сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.
