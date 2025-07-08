На Киевщине служебный автомобиль полиции попал в ДТП: патрульных госпитализировали
Авария произошла в воскресенье, 6 июля, в поселке Калита Броварского района. В результате ДТП пострадали двое полицейских
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 11:20 на перекрестке легковушка Dacia столкнулась со служебным автомобилем патрульной полиции. Из-за удара машина опрокинулась на крышу.
"В результате ДТП пострадали двое полицейских, они госпитализированы", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погиб пограничник. Его сбила насмерть пьяная водительница внедорожника BMW X5.
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