фото: Нацполиция

Авария произошла в воскресенье, 6 июля, в поселке Калита Броварского района. В результате ДТП пострадали двое полицейских

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 11:20 на перекрестке легковушка Dacia столкнулась со служебным автомобилем патрульной полиции. Из-за удара машина опрокинулась на крышу.

"В результате ДТП пострадали двое полицейских, они госпитализированы", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.