Поліцейський з Київщини побив світовий рекорд з паверліфтингу
Кіберполіцейський з Київської області Юрій Коваленко побив світовий рекорд. У становій тязі він подолав вагу у понад 240 кг
Як передає RegioNews, про це повідомили у Кіберполіції України.
Юрій Коваленко – лейтенант поліції та оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Київській області.
Він взяв участь у "10-му Відкритому Чемпіонаті Заходу України з паверліфтингу та окремих дисциплін" під егідою федерації World Powerlifting Alliance (WPA).
У становій тязі в рамках триборства Юрій подолав вагу у 242,5 кг. Цей результат виявився не лише рекордом України, а й світовим.
Нагадаємо, на Київщині службове авто поліції потрапило в ДТП. Патрульних госпіталізували.
