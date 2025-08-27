Поліцейський з Київщини побив світовий рекорд з паверліфтингу

фото: Кіберполіція України

Кіберполіцейський з Київської області Юрій Коваленко побив світовий рекорд. У становій тязі він подолав вагу у понад 240 кг

Як передає RegioNews, про це повідомили у Кіберполіції України.

Юрій Коваленко – лейтенант поліції та оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Київській області.

Він взяв участь у "10-му Відкритому Чемпіонаті Заходу України з паверліфтингу та окремих дисциплін" під егідою федерації World Powerlifting Alliance (WPA).

У становій тязі в рамках триборства Юрій подолав вагу у 242,5 кг. Цей результат виявився не лише рекордом України, а й світовим.

