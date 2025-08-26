Смертельна ДТП на Київщині: жінка влеетіла в мікроавтобус
Аварія сталась на автодорозі Київ-Суми-Юнаківка 25 серпня, близько 14 години. Зіткнулось легкове авто та мікроавтобус
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 58-річна жінка, яка була за кермом Ford Fiesta, рухалась до села Гоголів. Вона виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась з автомобілем Volkswagen Transporter, який їхав у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП жінка загинула на місці. 55-річний водій мікроавтобуса отримав травми. Правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ).
Нагадаємо, рятувальники деблокували тіло загиблої з понівеченої автівки за допомогою спеціального обладнання.
