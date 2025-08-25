Фото: Национальная полиция Украины

В результате аварии на перекрестке во Львове пострадала 73-летняя женщина

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Во Львове на перекрестке улиц Сиховской и Кавалеридзе 25 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 16:20 и привела к травмированию пешехода.

Авария произошла на перекрестке во Львове

Согласно информации полиции, столкнулись автомобили KIA под управлением 27-летнего львовянина и Volkswagen под управлением 74-летнего местного жителя. После удара Volkswagen потерял управляемость, выехал на тротуар и сбил 73-летнюю женщину. Далее транспортное средство врезалось в рейсовый автобус, за рулем которого находился 67-летний водитель.

Пострадала 73-летняя местная жительница

В результате инцидента пожилая жительница получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Полицейские выясняют все происшествия. Продолжается проверка, после которой будет дана правовая квалификация инцидента.

