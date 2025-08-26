Фото: ГСЧС

ДТП с участием двух легковушек произошло вблизи села Гоголев в Броварском районе в понедельник, 25 августа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Авария произошла около 14:10. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал (данные устанавливаются).

Спасатели деблокировали тело погибшего из покореженного автомобиля.

Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Напомним, утром 25 августа в селе Боромля в Сумской области произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Caddi. Погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford, еще три человека – в больнице.