Товар на 12 млн грн: на Киевщине группа дельцов сбывала поддельные сигареты известных брендов
Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших сбыт поддельных сигарет
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, дельцы закупали, перевозили и хранили с целью продажи контрафактную табачную продукцию без акцизных марок или с поддельными.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 120 тысяч пачек фальсифицированных сигарет, автомобили, мобильные телефоны и другие доказательства. Общая стоимость изъятого товара превышает 12 млн грн.
Досудебное расследование продолжается по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении подакцизных товаров и сбыта поддельной продукции.
Напомним, закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн. Мужчина планировал "подработать" на сигаретах, стоимость которых оценили более чем в 153 тысяч гривен.