Фото: БЭБ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, дельцы закупали, перевозили и хранили с целью продажи контрафактную табачную продукцию без акцизных марок или с поддельными.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 120 тысяч пачек фальсифицированных сигарет, автомобили, мобильные телефоны и другие доказательства. Общая стоимость изъятого товара превышает 12 млн грн.

Досудебное расследование продолжается по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении подакцизных товаров и сбыта поддельной продукции.

Напомним, закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн. Мужчина планировал "подработать" на сигаретах, стоимость которых оценили более чем в 153 тысяч гривен.