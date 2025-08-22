11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 11:38

Товар на 12 млн грн: на Киевщине группа дельцов сбывала поддельные сигареты известных брендов

22 августа 2025, 11:38
Фото: БЭБ
Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших сбыт поддельных сигарет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, дельцы закупали, перевозили и хранили с целью продажи контрафактную табачную продукцию без акцизных марок или с поддельными.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 120 тысяч пачек фальсифицированных сигарет, автомобили, мобильные телефоны и другие доказательства. Общая стоимость изъятого товара превышает 12 млн грн.

Досудебное расследование продолжается по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении подакцизных товаров и сбыта поддельной продукции.

Напомним, закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн. Мужчина планировал "подработать" на сигаретах, стоимость которых оценили более чем в 153 тысяч гривен.

