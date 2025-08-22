09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
Товар на 12 млн грн: на Київщині група ділків збувала підроблені сигарети відомих брендів

22 серпня 2025, 11:38

Фото: БЕБ
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували збут підроблених сигарет

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, ділки закуповували, перевозили та зберігали з метою продажу контрафактну тютюнову продукцію без акцизних марок або з підробленими.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, автомобілі, мобільні телефони та інші докази. Загальна вартість вилученого товару перевищує 12 млн грн.

Досудове розслідування триває за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконного обігу підакцизних товарів та збуту підробленої продукції.

Нагадаємо, закарпатець через контрабанду сигарет до Румунії втратив автобус за 5 млн грн. Чоловік планував "підзаробити" на сигаретах, вартість яких оцінили більш ніж у 153 тисячі гривень.

