За даними слідства, ділки закуповували, перевозили та зберігали з метою продажу контрафактну тютюнову продукцію без акцизних марок або з підробленими.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, автомобілі, мобільні телефони та інші докази. Загальна вартість вилученого товару перевищує 12 млн грн.

Досудове розслідування триває за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконного обігу підакцизних товарів та збуту підробленої продукції.

