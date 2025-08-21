11:50  21 серпня
21 серпня 2025, 12:56

На Київщині водій Tesla спровокував ДТП з мотоциклом: є постраждалий

21 серпня 2025, 12:56
Фото: поліція
В середу, 20 серпня, на одній із вулиць міста Обухів сталася ДТП за участю автомобіля Tesla та мотоцикла Spark SP-300

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Tesla, що був припаркований у крайній правій смузі, почав перелаштовуватись ліворуч, не переконавшись у безпеці. У цей момент у крайній лівій смузі їхав 27-річний мотоцикліст. Сталося зіткнення.

Водія мотоцикла з травмами доправили до лікарні.

Під час перевірки документів у 22-річного водія Tesla поліцейські виявили посвідчення з ознаками підробки.

Відкриті кримінальні провадження за фактами порушення правил дорожнього руху та використання підробленого документа.

Нагадаємо, жителька Хмельницького району, яка скоїла ДТП із пʼятьма загиблими, на час досудового розслідування перебуватиме під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

21 серпня 2025
