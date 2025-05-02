В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествие случилось утром 1 мая на 36 км перегона "Бердичев - Михайленко" в Бердичевском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Около 05:30 грузовой электропоезд наехал на мужчину, который находился на железнодорожном пути.
Погибший – это 28-летний житель Днепропетровской области.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное производство.
Напомним, 25 апреля во Львове под колесами пассажирского поезда погиб мужчина.
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