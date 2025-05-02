13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
18:37  01 мая
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
19:10  01 мая
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
02 мая 2025, 01:52

В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

02 мая 2025, 01:52
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось утром 1 мая на 36 км перегона "Бердичев - Михайленко" в Бердичевском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 05:30 грузовой электропоезд наехал на мужчину, который находился на железнодорожном пути.

Погибший – это 28-летний житель Днепропетровской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное производство.

Напомним, 25 апреля во Львове под колесами пассажирского поезда погиб мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поезд железная дорога Житомирская область погибший
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
За месяц РФ применила против Украины более 5 тысяч КАБов
02 мая 2025, 03:00
Залил тело бетоном: на Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил мать
02 мая 2025, 02:46
Житель Хмельнитчины выманивал $4000 у матери пропавшего без вести защитника
02 мая 2025, 02:21
О чем соглашение о полезных ископаемых?
02 мая 2025, 01:35
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки
02 мая 2025, 01:20
В Одессе в шахте лифта супермаркета нашли тело грузчика
02 мая 2025, 01:03
Атака на Запорожье: из-под завалов дома достали мужчину, которого считали погибшим
02 мая 2025, 00:52
На Закарпатье произошел пожар на складе
02 мая 2025, 00:27
Насиловал и развращал детей: в Полтаве будут судить преподавателя вокала
02 мая 2025, 00:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »