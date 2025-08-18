17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40

78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі

18 серпня 2025, 15:40
Фото: Національна поліція України
У Борисполі швидкісний потяг збив літню жінку, яка переходила колії у невстановленому місці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Борисполі загинула 78-річна жінка, яка потрапила під швидкісний потяг сполученням Київ–Харків. Трагедія сталася неподалік залізничного вокзалу, коли місцева жителька перетинала колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від чергового по станції. Правоохоронці встановили, що жінка ігнорувала правила безпеки на залізниці, що й призвело до фатальних наслідків.

Слідчі Бориспільського районного управління відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні процесуальні дії для з’ясування обставин події.

У поліції наголошують, що залізничні колії належать до зон підвищеної небезпеки. Правоохоронці закликають громадян переходити їх лише у спеціально відведених місцях та бути максимально уважними поблизу поїздів.

Нагадаємо, на Житомирщині 1 травня на перегоні "Бердичів – Михайленки" вантажний потяг смертельно травмував чоловіка. Трагедія сталася зранку на 36-му кілометрі колії у Бердичівському районі.

