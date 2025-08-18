Фото: Національна поліція України

У Борисполі швидкісний потяг збив літню жінку, яка переходила колії у невстановленому місці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Борисполі загинула 78-річна жінка, яка потрапила під швидкісний потяг сполученням Київ–Харків. Трагедія сталася неподалік залізничного вокзалу, коли місцева жителька перетинала колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від чергового по станції. Правоохоронці встановили, що жінка ігнорувала правила безпеки на залізниці, що й призвело до фатальних наслідків.

Слідчі Бориспільського районного управління відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні процесуальні дії для з’ясування обставин події.

У поліції наголошують, що залізничні колії належать до зон підвищеної небезпеки. Правоохоронці закликають громадян переходити їх лише у спеціально відведених місцях та бути максимально уважними поблизу поїздів.

