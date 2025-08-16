12:52  16 серпня
На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
09:49  16 серпня
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 13:57

На Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн

16 серпня 2025, 13:57
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Депутатка селищної ради Київської області організувала схему оформлення земельних ділянок на підставних осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.

"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались.

Загальні збитки від такої афери сягнули 12 млн грн.

Нагадаємо, у Києві викрили масштабну корупційну схему на будівництві житла для військових. За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі столиці.

Київська область афера земля збитки депутат прокуратура
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
