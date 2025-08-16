На Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.

"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались.

Загальні збитки від такої афери сягнули 12 млн грн.

