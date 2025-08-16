На Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн
Депутатка селищної ради Київської області організувала схему оформлення земельних ділянок на підставних осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.
"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались.
Загальні збитки від такої афери сягнули 12 млн грн.
