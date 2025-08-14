07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
01:50  14 августа
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
03:50  14 августа
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 10:29

В Киевской области поезд насмерть сбил женщину

14 августа 2025, 10:29
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В среду, 13 августа, около 05:50, на Белоцерковщине поезд смертельно травмировал человека

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Об этом полиции сообщила очередная железнодорожная станция в селе Чепылиевка.

Полицейские осмотрели место происшествия и зафиксировали обстоятельства следствия. Личность погибшей устанавливают.

Напомним, 4 августа в Ровенском районе в результате наезда поезда погибла пенсионерка. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область поезд погибшая железная дорога
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Криминальный дуэт в Хмельнитчине: мать и дочь обчистили дом пенсионерки
14 августа 2025, 10:40
В Луцке спасли женщину, которая пыталась покончить с собой
14 августа 2025, 10:23
Закладки по Киеву: 23-летнего "наркодельца" поймали с психотропами в лесу
14 августа 2025, 09:51
В Харьковской области две женщины пытались потушить пожар: одна из них погибла
14 августа 2025, 09:43
Полиция показала последствия российских атак на Харьковщине: есть погибший и раненая
14 августа 2025, 09:33
Россияне ударили ракетами по селу на Сумщине: повреждены дома, ранены мужчина и ребенок
14 августа 2025, 09:25
Силы ПВО ночью обезвредили 24 из 45 дронов, которыми россияне атаковали Украину
14 августа 2025, 09:10
Стрельба возле многоэтажки в Запорожье: нападавшие в балаклавах ранили мужчину
14 августа 2025, 08:59
Украина получила 136 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка
14 августа 2025, 08:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »