В Киевской области поезд насмерть сбил женщину

Фото: полиция

В среду, 13 августа, около 05:50, на Белоцерковщине поезд смертельно травмировал человека

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Об этом полиции сообщила очередная железнодорожная станция в селе Чепылиевка.

Полицейские осмотрели место происшествия и зафиксировали обстоятельства следствия. Личность погибшей устанавливают.

Напомним, 4 августа в Ровенском районе в результате наезда поезда погибла пенсионерка. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.