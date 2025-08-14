Фото: полиция

Подрядчика и инженера по технадзору подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта медучреждения в Белоцерковском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, 57-летний руководитель предприятия заключил договор на капремонт кровли и крыши корпуса медучреждения. Он внес в документы завышенные суммы стоимости работ и материалов.

52-летний инженер по технадзору надлежащим образом не проконтролировал работы и подписал акт приемки. Из-за этого подрядчику перечислили более полумиллиона гривен из бюджета.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 8 лет заключения.

